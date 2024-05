Sorpresa alla festa per i 100 anni di Eleonora Acanfora, arriva la sindaca Celentano

LATINA – La cittadina di Latina Eleonora Acanfora ha compiuto ieri 100 anni, ma non li dimostra. Per la ricorrenza i cinque figli e gli undici nipoti le hanno organizzato una bellissima festa nella sua abitazione in centro, invitando a sorpresa anche la sindaca Matilde Celentano che è arrivata puntuale, lasciando di stucco la festeggiata.

Nata a Castellamare di Stabia il 3 maggio 1924, la signora Eleonora ha raccontato alla prima cittadina i drammatici anni della guerra, del padre morto prematuramente quando lei aveva 15 anni e della madre deceduta nel 1943 a seguito del bombardamento di Terracina. In quel periodo, il futuro marito Salvatore, classe 1921 anche lui stabiese, era stato catturato e fatto prigioniero in Grecia per quattro lunghi anni. La signora Eleonora ha ricordato il giorno del coronamento del loro amore, con le nozze celebrate il 15 novembre 1947 nella cattedrale di Terracina, per poi scegliere Latina come città in cui vivere.

Dall’unione di Eleonora e Salvatore, occupato nel settore edile, sono nati sei figli: Maria (purtroppo scomparsa nel 2005), Franca, Raffaele, Liberato, Agostino e Marco. Arriveranno poi 11 nipoti e altrettanti pronipoti. Una vita intensa, piena di amore, sacrifici, dolore, e piccole gioie cercate attraverso la passione per il ballo e per i viaggi.

Ieri la signora Eleonora ha spento le sue cento candeline, circondata dall’immenso affetto dei suoi familiari.