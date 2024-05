Un nuovo film per la baby attrice di Latina Samira Finotti

LATINA – La piccola Samira Finotti, 11 anni, di Latina (nella foto abbracciata a Geppi Cucciari) è tornata sul set per un nuovo progetto cinematografico. Dopo il film “Volevo un figlio Maschio” di Neri Parenti con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua , nel quale interpreta Giulia, la figlia dei protagonisti, uscito al cinema lo scorso novembre e ora disponibile su piattaforma, approda su Amazon Prime con “Gli addestratori” (dal 25 aprile) . Diretta da Andrea Jublin, Samira interpreta Stella, la più dolce del “branco” dei bambini (Adriano Civitani, Marcello Lombardo, Elisa Quaranta, Francesco Quezada), che Lillo, il protagonista del film, deve riuscire ad “addestrare”. La commedia, con Lillo, Geppi Cucciari, Giovanni Vernia, Francesco Pannofino e Bianca Nappi, racconta la storia di Pasquale, goffo ma appassionato addestratore di cani che, dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi per dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane e… Un film tutto da ridere che vede protagonista, insieme fra i cinque bambini, Samira Finotti allieva di Acting LAB di Latina. Sono diversi gli allievi dell’ Acting Lab impegnati su set cinematografici e in progetti per la tv. In questa stagione in particolare allievi ed insegnanti hanno preso parte a 5 film tra cinema e piattaforme digitali, 2 serie tv, 10 spot e sono molti gli allievi rappresentati da agenzie di cinema che si occupano di progetti cinematografici nazionali ed internazionali. «Sono numeri importanti, che ci danno grande soddisfazione e ci confermano che il lavoro svolto dai ragazzi, lo studio e il metodo utilizzato dagli insegnanti è funzionale agli obiettivi che ci siamo posti – ha affermato Simone Finotti Direttore Artistico di ActingLAB – I nostri allievi si divertono, molto, imparano a conoscere il cinema nei suoi diversi aspetti e per chi vuole, ed è ben preparato, c’è la possibilità di fare un percorso professionale che può iniziare a qualunque età».