A Latina una tappa del Giro D’Italia delle Cure palliative pediatriche

(nella foto in piazza del Popolo a Latina Enrichetta Tamburrino e Sara Schietroma impegnate a Latina con la Fondazione Maruzza)

LATINA – La Fondazione Maruzza, impegnata, da oltre 20 anni, nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, ha presentato la tappa di Latina di “Un goal per la cura” del 3° Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), inaugurato il 4 maggio a Roma sul Ponte della Musica. Il prossimo 16 giugno Latina ospiterà nella Casa Cantoniera di Borgo Sabotino (in Strada Foce Verde 84), una delle 63 “tappe del Giro “UN GOAL PER LA CURA”.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni che ha visto la presenza di circa 35 mila partecipanti, con più di 100 eventi in 17 Regioni italiane e il coinvolgimento di oltre 200 associazioni, il 2024 si annuncia ancora più̀ denso di eventi. Obiettivo della terza edizione è promuovere lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative Pediatriche (CPP) coinvolgendo la società civile e sensibilizzando i professionisti sociosanitari e le Istituzioni al fine di renderle operative in tutte le Regioni.

Il titolo dell’iniziativa della terza edizione del GCPP è: “Ciascuno a suo Nodo, insieme siamo Rete”, un modo per far conoscere il concetto di Rete di Cure Palliative Pediatriche, il modello organizzativo previsto dalla legge 38/2010 che definisce attori e servizi atti a garantire la miglior qualità di vita possibile al minore con patologia inguaribile ad alta complessità assistenziale e alla sua famiglia.

L’evento vedrà impegnate due squadre di consiglieri comunali in una partita di calcio a 5. “L’obiettivo è sensibilizzare anche il territorio pontino sull’importanza delle Cure Palliative Pediatriche, sottolinea la bioeticista Enrichetta Tamburrino che con il supporto del consigliere Nicola Catani Presidente della Commissione dei Servizi Sociali ha ideato l’evento- perché le istituzioni locali e la ASL di riferimento si attivino per sostenere la costituzione e lo sviluppo della Rete Regionale di Cure Palliative Pediatriche”

Questa tappa del Giro è stata realizzata grazie all’impegno del consigliere della Provincia di Latina Renzo Scalco, e dei consiglieri comunali Enzo De Amicis e Giuseppe Coriddi. Importante è stato il contributo della Sindaca Matilde Celentano e di Michela Verga Presidente del Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef. L’evento è stato patrocinato dall’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Latina.

Le Cure Palliative Pediatriche – ricordano gli organizzatori della manifestazione – sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la miglior qualità̀ di vita possibile, attraverso il lavoro di professionisti specializzati che si prendono cura dei bambini, preferibilmente a domicilio, sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali.