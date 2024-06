Aqua World: è arrivata l’estate al parco acquatico di Cinecittà World

ROMA – Schiuma, musica e tuffi nel passato: Aqua World scatena l’estate con un weekend ricco di sorprese. Sabato 29 giugno, in occasione della Festa di San Pietro e Paolo, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World inaugura ufficialmente la stagione estiva e celebra la sua nuova apertura con un Summer Party dalle 11 fino a sera.

La giornata inizia con un esplosivo Schiuma Party nella Cinepiscina, tra musica, animazione e bolle di sapone. Dalle ore 18 arriva “Hit generation 80/90/2000”, l’evento che porterà tutti a spasso nel tempo con un djset che farà ballare gli ospiti al ritmo dei successi più iconici di tre decenni indimenticabili. Dress code a tema e abiti stravaganti saranno protagonisti in questo divertente tuffo nel passato.

Aqua World offre oltre 20.000 mq di divertimento, relax e avventura per tutta la famiglia. Tra le attrazioni principali Paradiso, il fiume lento dove ci si può rilassare a bordo di morbidi gommoni tra acque cristalline, vegetazione tropicale e la sabbia dorata della Phuket Beach, e la Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq con maxischermo incastonato nell’acqua, dove si può fare il bagno mentre si guardano film, eventi sportivi come gli Europei di Calcio o le Olimpiadi.

Immancabile l’area Vip con ombrelloni, lettini e cabine riservate, il Ristobar Aqua World, ristorante a tema estivo, shop e servizi e la zona relax immersa nel verde, tra piante esotiche e profumi caratteristici. Per chi non vuole rinunciare all’adrenalina anche in acqua ci sono Vortex & Boomerang, i nuovi scivoli di ultima generazione da cui si vola in piscina a bordo di gommoni biposto, tra discese mozzafiato, ripidi pendii, e schizzi d’acqua.

“Ad Aqua World gli ospiti possono godersi l’estate senza pensieri- dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – Parcheggi comodi senza girare per ore, lettini e ombrelloni gratuiti, acque pulite e controllate, un ambiente sicuro per i bambini…insomma, una giornata come al mare, meglio del mare”.

Aqua World si trova a Roma, in località Castel Romano, ingresso da Via Irina Alberti, di fianco a Cinecittà World. È aperto tutti i giorni fino al 15 Settembre.

Il biglietto d’ingresso costa €15, il pomeridiano (dalle 15) €10. L’abbonamento annuale da €69 permette ingressi illimitati nei 3 parchi del gruppo Cinecittà World. Chi cerca la comodità estrema, può noleggiare cabine e ombrelloni anche per tutta la stagione. Info e biglietti sono disponibili sul sito www.aquaworld.it