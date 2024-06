DDL Centenario, Calandrini (FdI): “Incontrerò i rappresentanti delle opposizioni cittadine”

LATINA – Dopo il via libera ricevuto all’unanimità in Commissione Cultura al Senato, il Disegno di Legge sul Centenario di Latina, che vede come primo firmatario il Senatore Nicola Calandrini coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia sarà consegnato ai rappresentanti delle opposizioni in Consiglio Comunale a Latina nel corso di un incontro. Appuntamento fissato per il primo luglio alle 16 nella sala Giunta del Palazzo Comunale.

“Per la prima volta dalla nascita della Repubblica, con un disegno di legge di iniziativa Parlamentare si darà vita a una fondazione che, attraverso importanti finanziamenti pubblici ma anche privati, gestirà una serie di iniziative che accompagneranno la vita della città fino al 2032 e che faranno conoscere Latina in tutta Italia e non solo – spiega Calandrini – E’ un disegno di legge che è stato votato da tutte le forze politiche a livello nazionale ma è strategico che venga conosciuto da tutti anche a livello locale così che ognuno possa dare il suo costruttivo contributo nell’attuazione del disegno di legge. Non ci sono divisioni ideologiche o partitiche che tengano. Grazie a questo disegno di legge Latina, con la sua unicità storica e culturale, avrà a disposizione strumenti e mezzi mai avuti prima per arrivare con una veste del tutto nuova ai suoi primi cento anni, ed è giusto che chiunque voglia possa partecipare”.

“Ringrazio – conclude il Senatore- il presidente del Consiglio Comunale Raimondo Tiero, che ha tradotto in breve tempo in realtà la mia volontà di condividere il testo approvato dalla Commissione Cultura del Senato con i rappresentanti delle opposizioni locali”.