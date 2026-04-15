Basket, Benacquista Latina in campo contro San Severo

Trasferta impegnativa e carica di significato per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, attesa dal 36° turno della fase di qualificazione del campionato di Serie B Nazionale, ultimo appuntamento infrasettimanale della regular season. Giovedì 16 aprile, con palla a due alle ore 20:30, i nerazzurri scenderanno sul parquet del Palazzetto dello Sport Falcone e Borsellino per affrontare i padroni di casa dell’Allianz Pazienza Cestistica San Severo.

La sfida si preannuncia ostica e avvincente: i pugliesi, attualmente quinti in classifica con 44 punti e già certi della qualificazione ai playoff, stanno vivendo un momento di grande fiducia, come dimostrano le sei vittorie conquistate nelle ultime sette gare disputate. Tra le mura amiche, inoltre, San Severo si è rivelata nel corso della stagione un’avversaria solida e insidiosa, capace di mettere in difficoltà anche formazioni di alta classifica. Nonostante lo stop nell’ultimo turno sul campo della PSA, la Cestistica resta una squadra determinata a riscattarsi immediatamente davanti al proprio pubblico.

Sul fronte opposto, Latina – terza a quota 52 punti – arriva all’appuntamento con la consapevolezza del proprio valore e con la voglia di invertire la rotta dopo le due recenti sconfitte contro Virtus Roma 1960 e Paperdi JuveCaserta, arrivate al termine di un percorso straordinario caratterizzato da dodici successi consecutivi. Due battute d’arresto che non cancellano quanto di importante costruito fino a questo momento, ma che rappresentano ulteriore stimolo per tornare a esprimere la propria pallacanestro e riprendere il cammino con rinnovata determinazione. A rendere ancora più interessante il confronto, il precedente stagionale: nella gara di andata, disputata lo scorso 17 dicembre 2025, i pontini si imposero con autorità sul punteggio di 90-72.