Il 5 settembre il Francioni ospiterà la nazionale Under 21

LATINA – Lo stadio “Francioni” di Latina torna ad ospitare una partita della Nazionale di calcio. E’ stato ufficializzato infatti per il prossimo 5 settembre un impegno in terra pontina per l’Under 21, opposta a San Marino in un match valido per le qualificazioni al campionato europeo di categoria. L’approdo a Latina della selezione guidata da Carmine Nunziata rientra tra gli accordi di collaborazione tra la Regione Lazio e la Figc. Gli azzurrini tornano al Francioni dopo oltre 20 anni: il precedente risale infatti al 20 gennaio 1993, quando la squadra allenata da Cesare Maldini superò in amichevole la Romania con un gol di Christian Panucci.