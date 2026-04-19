IN EVIDENZA
Grande successo per la prima giornata della Sagra del Carciofo. Oggi si replica
ATTUALITA'
Nasce il Dipartimento “Economia Sociale” del Coordinamento Coordinamento Associazioni Movimenti Pontini
Si è ufficialmente insediato nei giorni scorsi il nuovo Dipartimento Economia Sociale del Coordinamento C.A.M.P., con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra il mondo del profit e quello del non profit. Alla guida del Dipartimento è stato nominato coordinatore Sandro Tucci. Fanno parte del team Fabio Bianchi, Fabrizio De Luca, Tiberio Zompa, Bianca Montico, Riccardo Bellelli, Gianmarco Bianchi e Federica Ferrari.
Il nuovo Dipartimento nasce con la finalità di creare una rete sinergica tra professionisti, imprenditori, commercianti, artigiani e associazioni del territorio, favorendo lo sviluppo di progettualità condivise. Tra le sue principali funzioni vi è anche quella di offrire supporto concreto alle esigenze delle associazioni, contribuendo a rafforzarne l’operatività e l’impatto sul territorio.
“Pur mantenendo una forte vocazione sociale – sottolinea il Presidente Giuseppe De Sario – il Coordinamento è orientato a modelli di sviluppo sostenibili, promuovendo collaborazioni strutturate tra Enti del Terzo Settore e soggetti del mondo profit. Questo approccio consente di diversificare le fonti di supporto e di garantire maggiore stabilità alle attività nel medio-lungo periodo.” Con la nascita del Dipartimento Economia Sociale, il Coordinamento C.A.M.P. compie un ulteriore passo verso la costruzione di un sistema integrato capace di valorizzare le risorse del territorio e sostenere iniziative ad alto valore sociale ed economico.
APPUNTAMENTI
Pedagnalonga, ultimi giorni per iscriversi alle due corse podistiche. Gli atleti avranno tempo fino a martedì 21
Si avvicina la chiusura delle iscrizioni alla Pedagnalonga Half Marathon prevista il 26 aprile: c’è tempo fino a martedì 21 aprile per riservare il proprio pettorale e partecipare alla corsa di 21 km tra i poderi dell’Agro Pontino. Per questa edizione è possibile partecipare anche alla gara competitiva breve di 13 km, ampliando così l’offerta per gli atleti e permettendo di vivere l’esperienza della Pedagnalonga anche su una distanza più breve. Come ogni anno per gli atleti che corrono ci sarà la medaglia in metallo coniata appositamente per l’edizione numero 52 e per questa edizione verrà estesa anche agli arrivati della corsa podistica di 13 km.
Il percorso, completamente pianeggiante e immerso nel verde, rappresenta uno degli elementi distintivi della manifestazione, capace di coniugare aspetto agonistico e valorizzazione del territorio.
Se per la Passeggiata enogastronomica anche quest’anno i tagliandi sono già sold-out da tempo, e non sarà possibile partecipare senza iscrizione, restano solo pochi giorni per partecipare alle gare podistiche.
Per gli atleti interessati, tutti i dettagli su iscrizioni, regolamento e modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale della Pedagnalonga.
La Pedagnalonga verrà presentata ufficialmente martedì prossimo, 21 aprile, alle ore 12:00, presso la Sala Giunta del Comune di Terracina alla presenza delle autorità.
APPUNTAMENTI
Randonnée Agro Pontino: sport e memoria nel segno di Fabrizio Di Somma
Torna la 3ª Randonnée dell’Agro Pontino, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia Latina; un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di ciclismo endurance, che attraverserà il territorio tra mare, storia e salite per un percorso di circa 200 chilometri e 1900 metri di dislivello. Non è una gara, ma una prova di resistenza e autonomia in cui a vincere sono tutti coloro che riescono a portarla a termine nel rispetto dei tempi previsti. Oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:30 presso il Caffè Poeta, la giornata proseguirà con un momento particolarmente significativo: il Memorial dedicato a Fabrizio Di Somma, a un anno dalla sua scomparsa.Figura di riferimento nel panorama ciclistico e paralimpico, Di Somma ha attraversato lo sport in molteplici ruoli – atleta, guida nel tandem, allenatore e formatore – distinguendosi per il suo impegno umano oltre che sportivo. Il suo percorso, segnato dalla capacità di trasformare il limite in occasione di crescita, resta oggi un punto di riferimento per l’intero movimento. Il Memorial sarà anche occasione per tornare sul libro “Quando il limite diventa orizzonte”, di Elisa Averna, già presentato nei mesi scorsi e dedicato alla sua storia personale e sportiva. Attraverso letture, immagini e testimonianze, l’incontro offrirà un racconto capace di restituire il profilo di un uomo che ha fatto dello sport uno strumento di inclusione, responsabilità e visione.
Più Letti
-
TITOLI3 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 19 aprile 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 18 aprile 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 17 aprile 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 16 aprile 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 15 aprile 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 14 aprile 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 13 aprile 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 12 aprile 2026