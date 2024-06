Il Comune di Cisterna avvia la raccolta fondi “Per i familiari di Satnam Singh”

CISTERNA DI LATINA – “Da questo momento è possibile dare un sostegno economico con donazioni ed erogazioni liberali alla famiglia di Satnam Singh, vittima del caporalato”. Lo comunica in una nota il Comune di Cisterna dopo la delibera n.122 con cui la Giunta guidata dal sindaco Valentino Mantini ha attivato il conto corrente IT21 N051 0439 499C C010 0526 300 presso il Tesoriere Comunale – Banca Popolare del Lazio – Agenzia 1 di Velletri, con la causale “Per i familiari di Satnam Singh”.

La raccolta di fondi ha come obiettivo di portare sostegno alla famiglia del bracciante agricolo che abitava a Cisterna, abbandonato in strada, lontano all’azienda in cui lavorava, senza soccorsi, nonostante il gravissimo incidente sul lavoro nel quale era rimasto coinvolto.

“Un fatto che, per le modalità e vicissitudini in cui si è svolto, ha destato sgomento, dolore e ferma condanna in tutta la comunità cisternese, d’Italia e anche all’estero, essendo stata la notizia di cronaca riportata anche dai media internazionali”, dicono dall’amministrazione, che si è fatta interprete “del desiderio della comunità locale di dimostrare vicinanza e solidarietà”, attivando il conto corrente.