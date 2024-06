Paura a Terracina, incendio di sterpaglie si estende al giardino di una villa

TERRACINA – Paura questa mattina intorno a mezzogiorno nella lottizzazione Quattro Stagioni in Via delle Mimose a Terracina. Un incendio divampato in un’area incolta, si è rapidamente propagato anche ad altri appezzamenti dove erano presenti sterpaglie fino a raggiungere il giardino di una villa privata. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco con l’autobotte e in ausilio, su richiesta della sala operatoria agenzia protezione civile Regione Lazio, un equipaggio della protezione civile dell’AncSabaudia guidata dal maresciallo Enzo Cestra . Le fiamme hanno bruciato alcune piante in vaso e un gazebo con gli attrezzi da giardinaggio, fortunatamente senza coinvolgere persone. Gli operatori hanno lavorato oltre un’ora per domare le fiamme.