In 30mila per Calcutta a Rock in Roma: sold out

LATINA – In trentamila per Calcutta all’ippodromo di Capanelle a Roma Nel concerto in programma il 30 giugno che segna il sold out. Reduce da Parigi, dove si è esibito l’11 giugno all’Olympia tappa del suo tour europeo, il 35enne cantautore di Latina, sarà protagonista a Rock in Roma dove i cancelli apriranno alle 17, ma i fan si metteranno in attesa fin dalla mattina per conquistare un posto sotto il palco. Dopo un lungo silenzio, il ritorno di Calcutta è stato esplosivo con tante date e concerti in Italia e all’estero.

Intanto Calcutta è anche in finale al prestigioso Premio Tenco nella categoria Migliore album in assoluto con il suo Relax. La giuria di esperti che lo ha inserito nella cinquina dovrà ora decretare con il voto finale, se sarà proprio lui a portare a casa la targa.