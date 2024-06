Fiorella Mannoia e Michele Bravi alla Latina Film Commission

LATINA – E’ stata girata a Latina la clip di “Domani è primavera”, il brano che vede per la prima volta collaborare Fiorella Mannoia e Michele Bravi, uscito il 14 giugno scorso su etichetta Epic e distribuito dalla Sony Music. Le riprese, infatti, si sono svolte nei locali della Latina Film Commission che ha supportato artisti e produzione.

“Un solo giorno di lavoro in full immersion – raccontano dalla LFC – sotto l’attenta supervisione del produttore e manager Carlo Di Francesco, per un video che intende eguagliare e superare il successo che sta avendo in queste settimane il brano, rimbalzando di radio in radio e sulle diverse piattaforme digitali. La canzone è un grido di speranza che celebra la ricerca dell’amore e la voglia di continuare a ballare tra le difficoltà della vita”.

“Siamo contenti che Fiorella Mannoia sia tornata a Latina dopo l’esperienza del film di Michele Placido ‘7 Minuti’ e che abbia portato con sé un artista giovane ma dal peso musicale importante come Michele Bravi. Aver ospitato le riprese del video, in un set blindato e con ritmi serrati, ci riempie di orgoglio e conferma la bontà del lavoro che abbiamo avviato negli ultimi anni con case discografiche e produttori musicali, abbracciando ogni singola declinazione dell’industria dell’audiovisivo. Dal cinema alla tv, dalla pubblicità alla musica, la Latina Film Commission ha messo su una squadra di lavoro eterogenea per competenze e professionalità, riuscendo ad assicurare supporto e collaborazione a ogni tipologia di lavoro. Le difficoltà non sono mancate e persistono tuttora, ma l’impegno e lo spirito di sacrificio che contraddistingue tutti i nostri collaboratori continuano ad avere la meglio. Ne è evidenza quest’ultima collaborazione con Mannoia e Bravi, che auspichiamo possano tornare a trovarci per nuovi ed entusiasmanti progetti. Non a caso, ben presto si rinnoverà la stretta collaborazione con la Bad Boss per la realizzazione di un nuovo video musicale di portata internazionale, sempre qui a Latina e sempre nei locali della Latina Film Commission”, il commento di Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission.

“Orgoglioso del grande lavoro di squadra svolto al tavolo del turismo e della cultura per la provincia di Latina promosso dalla Regione Lazio e attivato presso la Camera di Commercio. Uno dei punti salienti è quello della riqualificazione dell’area Ex Rossi Sud in un Polo per la produzione audiovisiva e cinematografica, ma anche come punto di riferimento per la formazione delle professionalità del comparto, organizzazione di eventi dal vivo e laboratori per imprese creative locali – continua Piccolo – L’ex Rossi Sud ha notevoli potenzialità sul fronte della produzione e potrebbe divenire senza dubbio la nostra Cinecittà, dove poter realizzare veri e propri stabilimenti e ospitare set per il cinema, la televisione, la pubblicità e pure le produzioni musicali. Gli spazi sono ampi, diversificati e idonei, sono in una zona strategica, lontano dal traffico cittadino, nella tranquillità di una zona di periferia, con parcheggi a disposizione e facilmente raggiungibili dalle arterie principali, Pontina inclusa. Per le produzioni sarebbe sono un vantaggio girare a Latina, così come dimostrato in questi anni, durante i quali in molte si sono rivolte alla nostra città per i loro progetti. Senza dimenticare che qui trovano un supporto fondamentale nella Latina Film Commission e nei suoi collaboratori, non solo sotto il profilo di autorizzazioni e nullaosta, ma anche e soprattutto sul fronte del dialogo con le amministrazioni locali per l’utilizzo degli spazi e della più immediata reperibilità dei servizi, talvolta anche a costi maggiormente sostenibili. Oramai, chiaramente affermati nel settore, siamo diventati un volano per il territorio ed esistono già molte richieste per i prossimi mesi e i prossimi anni. Per il nostro territorio significherebbe ricevere in maniera strutturata un sopporto importante allo sviluppo economico, anche in termini di occupazione e stimolo per la nascita di nuove attività commerciali e imprenditoriali”.

Il videoclip è stato prodotto dalla attivissima società Bad Boss Production di Francesco Stoia, produttrice dei video di Lenny Krevitz, Negroamaro, Tiromancino, Le Vibrazioni e tanti altri. Il Video per la Mannoia ha la regia di Yuri Santurri (Fabrizo Moro & Ultimo) e la direzione di Valeria Cavaliere. La Latina Film Commission ha potuto contare su varie collaborazioni locali, tra cui Enrico De Divitiis, Paolo Pezone, Aldo Casale, Matteo Torella, Adriano Forgione, Barbara Forgione e Vincenzo Mulattieri.