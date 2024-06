LATINA – Latina festeggia il 90° della sezione Alpini, il 29 giugno, con una giornata di eventi. Si comincerà alle 9,30 con l’ammassamento in Piazza del Popolo di fronte alla Torre comunale in attesa dell’uscita del gonfalone del Comune e del vessillo dell’Ana sezionale cui saranno poi resi gli onori. A seguire la sfilata da Piazza del Popolo fino a Piazza Dante e l’alzabandiera in Piazza Dante presso il monumento donato dalla città di Treviso alla città di Latina. Quindi, il trasferimento al monumento all’Alpino con la deposizione di una corona in ricordo di tutti gli alpini “andati avanti”. La giornata proseguirà alle 11 con la messa nella cattedrale di San Marco officiata dal vescovo Mariano Crociata.

Si riprende nel pomeriggio alle 16 con l’inaugurazione del rinnovato Parco Aula Cerde di viale Le Corbusier e alle 17 al Circolo Cittadino con l’inaugurazione della mostra degli Alpini dal titolo “Storia di uomini e sacrificio al servizio della patria”, con la proiezione continua nelle varie sale di immagini tratte dall’Adunata nazionale del 2009. Nell’aula consiliare del comune seguirà l’ufficializzazione del gemellaggio della sezione Ana di Latina con le sezioni Ana di Treviso e Udine e la consegna degli attestati di benemerenza.

Alle 19 in piazza del Popolo un altro momento clue con il concerto itinerante della Fanfara Alpini del Molise, mentre nell’arena Cambellotti a partire dalle 19:30 si terrà l’esibizione del Coro ANA di Latina “Maggiore Francesco Totaro” dal titolo Canti della tradizione Alpina.

In chiusura di giornata, alle 21, sempre nell’arena Cambellotti organizzato dalla fondazione Campus internazionale di musica il concerto del Duo formato da Giulia Cellacchi al violino e Davide Celacchi al violoncello. In programma duetti di Glière, Bartòk e Kodaly.