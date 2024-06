A Pantanello tornano liberi civette e barbagianni

CISTERNA DI LATINA – Saranno liberati oggi, dopo essere stati curati nel Centro di recupero della fauna selvatica di Fogliano, alcuni rapaci notturni. Civette e barbagianni potranno riprendere la vita nel loro ambiente naturale nel pomeriggio di sabato 29 giugno, in un evento in programma alle 17 nell’Oasi Naturale Parco di Pantanello a Ninfa. La partecipazione all’iniziativa, organizzata dalla Lipu in collaborazione con il Reparto carabinieri per la Biodiversità di Fogliano, è su prenotazione. Seguirà alle 19,15, l’escursione guidata nell’Oasi che si estende per cento ettari al di fuori delle mura del Giardino di Ninfa, ed è un esempio di ricostituzione dell’ambiente originario delle Paludi Pontine. Pantanello ha compiuto quest’anno 25 anni.