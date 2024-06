Sequestrata la Grotta dei Morti a Ponza: era diventata discarica abusiva e officina

PONZA – I militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta e della Tenenza di Ponza, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche, hanno individuato un’area ricadente nel demanio pubblico marittimo adibita illegalmente a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non, utilizzata abusivamente per il deposito e l’effettuazione di manutenzione straordinaria di piccoli natanti. Nella cosiddetta “Grotta dei Morti”, interdetta da un’ordinanza Comunale per rischio frana, c’erano relitti di imbarcazioni in legno e in vetroresina e battelli pneumatici. La grotta è stata sequestrata e dopo gli accertamenti di polizia giudiziaria, sono stati denunciati i tre responsabili alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per i reati di occupazione abusiva e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L’attività svolta – dicono dalla GdF – testimonia, ancora una volta, l’attenzione che le Fiamme Gialle pongono nella tutela dello splendido patrimonio naturale delle isole Ponziane, località ad alta vocazione turistica della regione Lazio.