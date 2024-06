Terracina, sulla spiaggia di Ponente il primo nido di Caretta Caretta della stagione: 119 uova

E’ il secondo nido nel Lazio dopo quello trovato ad Ardea. “Il personale specializzato della Rete è intervenuto e, valutando che la spiaggia non presentava le caratteristiche essenziali per poter assicurare lo sviluppo degli embrioni e la nascita dei piccoli, provvedeva in tempi rapidissimi a trasferire le oltre 100 uova presso la spiaggia di Capratica, nel Comune di Fondi, dove già negli anni scorsi erano stati deposti nidi dai quali erano nate decine di tartarughe e che si trova all’interno di una Zona di importanza comunitaria”, si legge in una nota di Parchi Lazio.