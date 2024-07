A Chiesuola “Incontri con l’autore” per la Festa della Mietitura

LATINA – Torna il salotto letterario “L’Angolo del Libro. Incontri con l’autore alla Festa della Mietitura”: da domani (5 luglio) e fino a domenica 14 luglio, dieci autori si alterneranno sul palco della manifestazione di Chiesuola dalle 20.15 presentati da Fabrizio Giona, Mauro Nasi, Lucia Fusco e Marco Checchinato, avendo a disposizione poco più di 20 minuti per raccontare storie e personaggi dei luoghi pontini narrati, ma anche vicende che nascono e si sviluppano altrove, pur avendo nelle vene sangue pontino.

L’obiettivo è uno soltanto: “Gettare il seme della lettura in un contesto fuori dal comune, come quello di una festa popolare. Perché ogni luogo è quello giusto per diffondere conoscenza e consapevolezza, condividere passioni e confrontarsi sui diversi temi; tenendo sempre ben a mente l’importanza della narrazione quale volano per lo sviluppo, la promozione e la tutela del nostro territorio, scopi imprescindibili della Festa della Mietitura – sottolineano gli organizzatori – Questa rassegna è un esperimento letterario ma ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati ottenuti. Quando le persone arrivano alla festa e chiedono informazioni sui libri o sulle presentazioni, vuol dire che qualcosa si sta smuovendo e che quello che inizialmente pensavamo potesse essere un azzardo, si sta rivelando una felice rivelazione. Un ringraziamento va al pubblico ma prima ancora ai tanti autori che si mettono in gioco con noi, con estrema semplicità e dedizione”.

L’ingresso alle presentazioni è libero e gratuito.

Il programma

5 luglio

ANGELA MARIA TIBERI – “Mai dimenticare Napoli” (Edit Santoro)

GABRIELLA NARDACCI – “Un vestito per la vita e per la morte” (Edizioni Progetto Cultura)

6 luglio

ALESSANDRA CORVI – “Ercole e la fondazione di Norba” (Edizioni Metropolis)

7 luglio

ASSUNTA GNEO

“Il futuro è nelle tue mani” – (NeP Edizioni)

8 luglio

LAURA SCALABRINI – “Le illusioni di una nuova era. Dalla bonifica al nucleare” (Libreria Editrice Fiorentina)

9 luglio

PRISCILLA MENIN – “Troverò la felicità entro l’ora di cena” (Il Levante)

10 luglio

ROSA ASSUNTA AMELIA – “Armonia” (Atlantide Editore)

11 luglio

BEATRICE CAPPELLETTI – “Tre spille fra le fiamme. L’ultima notte di Norba” da Racconti Lepini (Sintagma)

12 luglio

MAURO NASI – “Cisterna 1944. Il martirio, la rinascita, la memoria” (Barzilando)

14 luglio

FRANCESCO GIULIANO – “Radici Siciliane. La Corda ingenua di sei grandi personaggi tra storia e immaginazione” (la Bussola)

La rassegna letteraria è promossa dall’Associazione Culturale Chiesuola con la collaborazione del Centro Turistico Giovanile “Latina in Itinere”, nell’ambito dell’ottava edizione della Festa della Mietitura, organizzata con il patrocinio di: Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Comune di Latina e Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest.

Il programma completo della manifestazione è consultabile al sito www.chiesuola.it.