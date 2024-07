“Giovani, il Futuro”, il premio per giovani talenti di Latina

LATINA – La “Sala Grandi Eventi” del 24mila Baci di Latina, in via dei Cappuccini, ospiterà venerdì 5 luglio, a partire dalle 18,30, la seconda edizione di “Giovani, il Futuro”. Si tratta di una ricca passerella riservata ai talenti che il capoluogo e il territorio pontino hanno saputo esprimere nell’ultimo anno in svariati campi, dall’arte allo sport, dalla musica alla poesia, dal mondo del fumetto e dell’editoria alla sensibilità rivolta ai temi sociali. Tutto nasce da un’idea dell’organizzatrice Carmen Casu con supporto del consigliere regionale Angelo Tripodi, presidente della commissione regionale “Politiche Giovanili”. Presso la stessa commissione è stato istituito un tavolo composto da esperti di vari settori, impegnati a selezionare realtà e personaggi che hanno dato lustro a Latina con il loro estro, le loro capacità e le loro conquiste.

Consegneranno i premi personaggi del territorio e tra loro il dj Leandro Da Silva. Uno spazio a parte sarà riservato a un importante partner dell’evento, l’Avis Comunale di Latina: i responsabili illustreranno alla platea l’iniziativa “Un dono per la Vita – Il viaggio di Anna Lidia” e ritireranno anche un premio con il loro donatore più giovane. Un’anticipazione sulla lunga lista di riconoscimenti per tanti giovani protagonisti: riceverà una speciale targa la signora Lucia, mamma del compianto Jean Luc Krautsieder, il 37enne di origini pontine e francesi vittima di un violento pestaggio nel 2019 a Bordeaux. Jean Luc era un vero talento, sotto tutti i punti di vista: da autodidatta imparò a suonare la chitarra, si cimentò nell’attività di fumettista e si distinse per il costante impegno nel sociale. “Giovani, il Futuro” culminerà con un suo ricordo e con un tributo consegnato alla madre.