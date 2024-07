Condannati a dieci anni per il tentato omicidio di un 18enne a Roccagorga

LATINA – Aveva rischiato la vita dopo una violentissima aggressione, salvato da un residente che nella notte ha ascoltato la sua richiesta di aiuto e gli ha aperto la porta chiamando i soccorsi. Pene pesanti sono state inflitte agli autori, Alexandru Lucian, Joan Gjoni e Daniela Casconi arrestati nei giorni successivi ai fatti dai Carabinieri.

I tre ragazzi sono stati ritenuti responsabili di avere oltre che picchiato in maniera violenta, accoltellato nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2023 a Roccagorga un 18enne. Secondo quanto emerso nel processo che si è celebrato in tribunale a Latina davanti al Gip Giuseppe Cario, quella sera la vittima era stata attirata in un luogo isolato nelle campagne di Roccagorga, nei pressi dell’ex ristorante Il Querceto, e colpita con fendenti che hanno sfiorato organi vitali.

Gli imputati, che erano chiamati a rispondere di tentato omicidio e sequestro di persona hanno ottenuto il processo con rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena. La pm Marina Marra al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a dieci anni di carcere per ciascuno degli imputati, richiesta che il gup ha accolto quasi integralmente.