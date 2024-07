Ponza, controlli allo sbarco con le unità cinofile antidroga: dieci segnalazioni e una denuncia

PONZA – Sull’isola per “sballo”, hanno trovato ad attenderli al traghetto i militari della Guardia di Finanza. I turisti soprattutto giovani, molti in arrivo a Ponza dalla Capitale per il tradizionale ponte di San Pietro e Paolo, sono stati accolti dai finanzieri del Comando Provinciale di Latina che hanno intensificato i controlli, prestando particolare attenzione al fenomeno della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul molo anche i cani Gingo e Jessy, le unità cinofile del Gruppo di Formia.

Dieci le persone segnalate, di età compresa tra i 17 ed i 36 anni per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (otto sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, uno a Latina e uno a Livorno). Per un italiano è invece scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti: nello zaino, grazie al fiuto dei cani, sono stati trovati 30 grammi di droga già suddivisa in dosi. “L’operazione – spiegano dal Comando provinciale di Latina delle Fiamme Gialle – rientra in un più ampio dispositivo di monitoraggio quotidiano delle aree ritenute a rischio nel cui ambito sono stati eseguiti continui controlli ai passeggeri in arrivo ed in partenza dalla località turistica ponzese nonché ai tanti giovani che popolano le vie cittadine in questi giorni”.

La Guardia di finanza infatti, oltre a garantire l’azione tipica di polizia economico finanziaria, è in prima linea anche nel contrasto ai fenomeni di particolare allarme sociale e pericolosità per la

sicurezza pubblica e per la salute, anche dei più giovani, come appunto l’assunzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti.