Latina, Trofeo Basket in piazza, Passamonti: “Un momento di partecipazione sociale e sportiva”

LATINA – Riportare il gioco del basket in piazza offrendo ai giovani l’opportunità di vivere il centro di Latina in un modo diverso, animato dallo sport, seguendo un torneo che è anche un’esperienza collettiva. Massimo Passamonti, presidente dell’associazione Gli Amici del Basket che ha promosso e organizzato la prima edizione del Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, racconta la sfida lanciata con l’iniziativa messa in piedi da un gruppo di appassionati, con il sostegno del Comune.

Nel giorno inaugurale del torneo (dal 1° al 21 luglio), il campo-arena con i canestri e la tribuna allestiti in Piazza del Popolo, attendono di ospitare il primo di 40 incontri che vedranno misurarsi otto squadre di senior e sei di junior (15-18 anni), tutte miste, perché il basket è stato da sempre una passione condivisa a Latina, praticata a livelli agonistici e con successo da donne e da uomini. Ci saranno Comune e Regione, autorità e rappresentanti politici, e anche il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha confermato la sua partecipazione.

“Raccogliamo la lunga e importante tradizione cestistica del Torneo Tosarello che ha animato per anni le estati latinensi per restituire alla città un momento di partecipazione collettiva, sportiva e sociale, che mancava da tanto tempo e che può diventare il volano della ripresa di un entusiasmo che rischiava di scemare”, dice Passamonti. Una manifestazione che nasce insomma per essere preludio di una rinascita del basket a Latina.

Ne abbiamo parlato con Massimo Passamonti per Gr Latina