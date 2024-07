Un successo la prima serata di Basket in Piazza. Abodi a Latina: “Aiuteremo Comune e Regione a migliorare le infrastrutture”

LATINA – Il Ministro per lo sport Andrea Abodi è arrivato ieri a Latina per inaugurare il Trofeo “Basket in Piazza”. “Vogliamo il palazzetto” hanno gridato dagli spalti i tantissimi presenti alla manifestazione che si svolge sul bel campo allestito davanti all’Intendenza di Finanza. Lui ha raccolto la richiesta del pubblico rispondendo nel suo intervento e assicurando “l’impegno del Governo accanto a Comune e Regione” per migliorare gli impianti cittadini: “C’è voglia di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni. Voglio testimoniare il nostro interesse a vedere i nostri figli fare una vita adeguata attraverso lo sport”, ha detto il ministro aggiungendo: “Mi fa piacere essere tornato a Latina, ci rivedremo il 5 settembre per l’incontro di calcio Italia Under 21 contro San Marino”.

Donata dall’organizzazione alla sindaca di Latina Matilde Celentano la maglia numero 1 del torneo. Poi il via, con i primi due incontri di giornata nella manifestazione che è anche un invito agli appassionati, e in genere a tutti i cittadini, a incontrarsi in centro città per un’esperienza collettiva, come ha spiegato Massimo Passamonti presidente de Gli amici del Basket, l’associazione che ha promosso la manifestazione.

All’Interno del I° Trofeo Città di Latina BIP-Basket In Piazza, si è tenuta anche la sfilata di presentazione dell’Italy World Games Summer Edition: “Una Piazza del Popolo gremita di ragazzi provenienti da tutto il mondo, in nome dello sport”, hanno detto gli organizzatori. Si tratta del torneo internazionale giovanile in programma al Latina fino al 5 luglio, promosso in Italia dall’ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci ed Opes.

LE GARE – In archivio le prime due gare. Negli Junior a girone unico vittoria netta di Globaltel su Basket del Golfo (70-41), mentre nel girone A Senior vittoria di Turi Ruzzo su Generali Assicurazioni (82-77). Questa sera altri due match. Per gli Junior Steve Jobs/Unit Power – Le Pulcine (ore 19), mentre nel girone B Senior c’è in programma Finocchiaro Promotore Finanziario – Farmacia Isonzo.

GLOBALTEL – BASKET DEL GOLFO 70-41 (17-12/21-11/13-12/19-6)

GLOBALTEL: E. Sparagna (12), Sannino (16), Fantuzzo (22) , Passamonti, Zimbile (7), G. Sparagna, Nardoni, Ravieli (13) , Tosatti, Palombi, Brombin, Bortoletto. Coach: G. Sparagna

BASKET DEL GOLFO: Fargiorgio (11), Farinella (2), Manzi, Mastrobattista, Piscopello, Pezzuco (3), Dvornic (9), Passarini, Sepe, Catena (13), Orgenta, D’ Onorio De Meo (3). Coach Cardi

ARBITRI: Melloni – Pirani

UFFICIALI: Perucino – Ogando

GENERALI ASSICURAZIONI – TURI RIZZO 77-82 (24-15; 17-24; 19-17; 17-16)

GENERALI ASSICURAZIONI: Sorge 20, Carnevale 2, Camillo 3, Di Camillo 12, Nardin, Ilo 21, Borrelli 8, Barbieri 9, Santucci 2. Coach Bisconti

TURI RIZZO: Vigoriti 6, Alessandrini 4, Cucchiaro 8, De Bonis 16, Farina 5, Burchietti 26, Monti 2, Vecchio 7, Ascani 2, Puleo, Triveri 6. Coach: D’ Alessio

ARBITRI: Tortorici Fa. – Tortoroci Fi.

UFFICIALI: Perucino – Ogando

Partita molto avvincente, tra squadre allenate da due anime del basket pontino, come Luca Bisconti e Pippo D’ Alessio. Il primo quarto è delle Generali, ottimo collettivo favorito per la vittoria finale. Ma la reazione di Turi Rizzo è veemente, le bombe di Burchietti fanno male, il dinamismo di De Bonis spacca la difesa delle Generali, sopra solo di due (41-39) all’intervallo lungo. Nel terzo quarto la gara si riequilibra, il quintetto di Bisconti accelera e il 60-56 lascia pensare ad un finale in crescendo. Cosa che invece è prerogativa di Turi Rizzo, avanti 70-64 a 5:35 dalla fine. Vantaggio annullato. Dal 70-70 in poi è punto a punto. Il time out a 56 secondi dalla sirena dice 80-77 per Turi Rizzo. Un libero di Cucchiaro vale l’81-77. Quello di Vecchio chiude il conto: 82-77