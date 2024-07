Operazione antimafia ad Aprilia: ai domiciliari il sindaco Principi

APRILIA – Scambio politico mafioso è l’ipotesi di reato per il sindaco Lanfranco Principi da questa mattina agli arresti domiciliari. Dopo la notifica della custodia cautelare da parte della Dia e dei carabinieri del comando provinciale di Latina sono stati gli stessi militari a scortare il primo cittadino presso il suo studio privato in via delle Margherite. Nello studio secondo quanto si apprende è stata sequestrata documentazione.

Principi è stato eletto nel maggio del 2023 sostenuto da una coalizione di centrodestra e da alcune liste civiche e dopo essere stato vice del sindaco Antonio Terra. A questo primo periodo si riferisce l’inchiesta.

«L’operazione che ha portato al fermo di 25 persone ad Aprilia dimostra quanto sia pervasivo, pericoloso e diffuso il fenomeno mafioso all’interno della cosa pubblica – spiega la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo -. Un plauso alla Dda di Roma, alla Dia e all’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto che ci offre uno spaccato criminale preoccupante del territorio alle porte di Roma e in quello pontino. La Commissione antimafia, come sempre, sta procedendo alla richiesta formale per l’acquisizione degli atti dell’inchiesta».

“Situazione preoccupante, il sindaco si dimetta. Servono anticorpi alle infiltrazioni mafiose”, chiedono dal Movimento 5 Stelle “a tutela della comunità di Aprilia: la giustizia farà il suo corso, ma ora è il tempo della responsabilità. I cittadini di Aprilia meritano un’amministrazione pubblica trasparente che lavori nell’esclusivo interesse della collettività” si legge in una nota del capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà e della coordinatrice M5S di Latina e provincia Maria Grazia Ciolfi.

FLASH – La notizia emersa in questi minuti fa tremare la città: c’è anche il sindaco Lanfranco Principi tra gli arrestati nell’operazione in corso dall’alba ad Aprilia. Per il primo cittadino sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gran parte degli indagati sono accusati di far parte di un’associazione mafiosa radicata nella città pontina finalizzata alla consumazione di estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti.

Gli inquirenti descrivono un’associazione mafiosa radicata ad Aprilia e dedita a estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti. Di più se se saprà in una conferenza stampa in programma a Roma nella tarda mattinata di oggi.