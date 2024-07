Il Gip: “Il corpo di Satnam ha ruotato più volte intorno al macchinario. Lovato voleva dissimulare la realtà”

LATINA – Il giorno dopo l’arresto di Antonello Lovato, il 38enne agricoltore accusato di omicidio doloso per la morte del bracciante irregolare Satnam Singh, emergono anche nuovi particolari sull’incidente avvenuto nell’azienda Lovato. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Latina, degli ispettori del lavoro e della Asl hanno consentito di ricostruire il quadro di quanto avvenuto il 17 giugno intorno alle 16,15 e nelle due ore successive prima dell’arrivo dell’eliambulanza in Via Genova, presso l’abitazione della vittima.

Il macchinario avvolgiplastica che ha risucchiato prima la camicia, poi lo stesso Satnam, era privo di certificazioni di idoneità e di protezioni. Il mezzo inoltre era trainato da un trattore guidato dallo stesso datore di lavoro che dava indicazioni a Singh su cosa fare. E’ quanto testimonia la moglie della vittima che era presente con altre persone al momento della tragedia. La ricostruzione di quanto accaduto è agghiacciante: la stoffa della camicia resta impigliata, si trasforma in una corda e trascina nell’attrezzo prima il braccia destro poi tutto il corpo di Satnam “facendolo ruotare più volte intorno all’attrezzo avvolgitelo”. Satnam non muore, ma l’arteria ascellare – come ha accertato l’autopsia eseguita dal medico legale Maria Cristina Setacci – viene recisa completamente e si verifica una copiosa fuoriuscita di sangue. Lovato di fronte alla scena, invece di soccorrere il lavoratore, cerca di liberarsene.

La sequenza nell’azienda tra Latina e Cisterna viene riscostruita dal Gip Molfese che ha emesso l’ordinanza di custodia in carcere per pericolo di reiterazione del reato e inquinamento delle prove, con l’accusa di omicidio volontario sostenuto da dolo eventuale. Lovato non ha soccorso Satnam ben consapevole che così sarebbe morto.

Il gip dice che ha un’indole insensibile e particolarmente sprezzante della vita umana e aggiunge: «Prescindendo da valutazioni etiche, che pure si imporrebbero a fronte di una condotta disumana e lesiva dei più basilari valori di solidarietà l’indagato si è intenzionalmente e volontariamente disinteressato delle probabili conseguenze del suo agire». Inoltre secondo il Gip, la condotta del datore di lavoro di Navi, questo il soprannome di Satman, aveva come obiettivo quello di nascondere e dissimulare la realtà.

Tanti i commenti e le reazioni dopo l’arresto, e arriva il plauso della sindaca di Latina Celentano che torna a promettere impegno. «Ringrazio, a nome della comunità che rappresento, la magistratura e le forze dell’ordine per il loro impegno e il loro lavoro incessante volto a fare luce sulla morte di Satnam Singh. Da quanto apprendo dalla stampa, la consulenza medico legale avrebbe accertato che, se fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato. È per questa ragione, la stessa che ha profondamente toccato tutti i cittadini di Latina, che rinnovo l’impegno dell’amministrazione comunale a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda e a collaborare con le autorità competenti. Come Sindaco sono consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza e la giustizia per tutti i cittadini e della necessità di fare rete perché i diritti di tutti i lavoratori siano sempre rispettati. È per questo che ho accolto la richiesta che nei giorni scorsi mi è arrivata dall’intero Consiglio comunale di promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, la costituzione di parte civile del Comune di Latina al futuro procedimento giudiziario a carico del datore di lavoro di Satnam Singh. Lo stesso farò in altri procedimenti giudiziari per caporalato.»