Padalino, l’allievo di Zeman e Ventura è pronto a prendersi il Latina

LATINA – Ha detto di aver appreso dai tanti importanti mister avuti da calciatore, in primis il maestro Zeman, ma ha precisato che a forgiarlo nei suoi primi anni da allenatore è stato Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale. Pasquale Padalino si è presentato con un curriculum di tutto rispetto questo pomeriggio nella sala stampa del Francioni. Il suo Latina giocherà con una difesa a tre e si baserà ancora sui pezzi pregiati Di Livio, Rocchi e Riccardi, senza dimenticare Cortinovis, Cittadino e quell’Ercolano avuto a Torre del Greco.

L’ex Foggia ha spiegato così il suo primo approccio con il club nerazzurro al microfono di Domenico Ippoliti.

Il Latina nuovo corso si ritroverà domenica per il raduno all’ex Fulgorcavi, due giorni dopo svolgerà una prestigiosa sgambata con la Roma a Trigoria e dal 18 inizierà a tutti gli effetti la preparazione.

Poche parole, invece, sul tecnico Gaetano Fontana. Il direttore sportivo Matteo Patti non ha indugiato troppo sulle spiegazioni: “Avevamo rinnovato per un altro anno, poi lui ci ha comunicato che andava in un’altra squadra. Ne ho preso atto e mi sono messo subito alla ricerca dell’allenatore che facesse al caso nostro e sono convinto di averlo trovato. Come sia andata a finire la trattativa riguardante Fontana non mi riguarda, noi avevamo già intrapreso una nuova strada e ora vogliamo andare avanti e concentrarci sulla nuova stagione”.