Latina, cento interventi in aree verdi e parchi, in tutto saranno cento

LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano e l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale hanno inaugurato oggi la nuova area giochi allestita nel parco Oasi Verde Susetta Guerrini dove sono stati sostituiti i giochi per i bambini, realizzata una pavimentazione anti-trauma, rinnovati gli attrezzi dell’area fitness e i cestini per una spesa complessiva di 50mila euro.

“E’ uno degli interventi previsti dall’amministrazione comunale nelle aree verdi della città che prevedono la sostituzione dei giochi e particolare attenzione all’arredo – hanno spiegato sindaca e vicesindaco – Gli interventi nel loro complesso sono 100, per un’investimento complessivo di circa 500mila euro di cui 250mila sono già stati spesi”. Tra le altre aree già interessate ai lavori c’è via Villafranca, via Quarto, via Calatafimi, il parco giochi del centro diurno via Legnano e Chiesuola.