Paura in via Tobagi a Latina, a fuoco una palazzina. Evacuati i residenti

LATINA – Paura nella notte per un incendio divampato in via Tobagi a Latina. Le fiamme sono partite dal piano terra di una palazzina, presumibilmente dal locale in cui si trovano i contatori, e si sono poi propagate ai piani superiori che sono stati evacuati dai vigili del fuoco. Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno soccorso i residenti alcuni dei quali con un principio di intossicazione da fumo, tra loro anche un minorenne.

I danni sono ingenti. I tecnici dei vigili del fuoco dovranno valutare l’agibilità dello stabile.