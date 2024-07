Parco Regionale Riviera D’Ulisse, Fabio Refini nuovo direttore

GAETA – Il Parco regionale Riviera D’Ulisse ha un nuovo direttore. A Darne notizia con una nota è stata l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, la pontina Elena Palazzo.

«Congratulazioni all’avv. Fabio Refini appena nominato dal presidente Francesco Rocca come direttore dell’ente parco Riviera di Ulisse»«Si tratta di un’area protetta di enorme pregio – precisa l’assessore – su cui puntare per rilanciare un turismo sostenibile, ma anche di un luogo strategico da cui far ripartire progetti per l’educazione ambientale. Auguro al direttore Refini un buon lavoro – conclude – sono certa che avremo modo di collaborare in maniera proficua per il bene di questo prezioso patrimonio della nostra regione».

Il Parco Riviera D’Ulisse si estende tra i Comuni di Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Minturno e Sperlonga e comprende le aree protette di Monte Orlano, Gianola e Monte di Scauri, Promotorio Villa Tiberio, Torre Capovento e Punta Cetarola, e Monte D’Argento.

L’avvocato Refini proviene da una lunga esperienza in ambito ambientale nella Regione Lazio e nel corso della sua carriera ha ricoperto posizioni apicali nel settore del coordinamento del personale e in quello amministrativo.