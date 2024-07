Finanziere libero dal servizio salva una donna che voleva gettarsi nel vuoto

SABAUDIA – Libero dal servizio un militare della Guardia di Finanza ha tratto in salvo una donna che voleva togliersi la vita. Il finanziere, che è in servizio a Terni e si trova in vacanza a Sabaudia, è intervenuto al 4° piano della stessa palazzina dove si trova con la sua famiglia quando ha visto la signora salire sulla balaustra del palazzo. Giunto a pochi centimetri da lei, è riuscito a bloccarla evitando il peggio e togliendole dalle mani un taglierino che aveva utilizzato per procurarsi delle ferite al collo e sul ventre. Nel frattempo è arrivato sul posto il fratello della donna che, su indicazione del militare, ha chiamato i soccorsi.