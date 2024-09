Aprilia, il freno a mano si toglie, auto piomba sui carabinieri

APRILIA – Un’auto in sosta con il freno a mano inserito male ha investito nel pomeriggio di venerdì tre carabinieri impegnati nei controlli nei pressi del centro commerciale Aprilia 2. I fatti, quando i militari, in servizio al Reparto Territoriale di Aprilia, hanno fermato un camion svolgendo le verifiche previste sui documenti e sul mezzo. L’autista per precauzione ha forse avvertito il suo datore di lavoro che si è precipitato sul posto. A tradire l’uomo probabilmente è stata proprio la fretta di raggiungere la pattuglia: ha infatti parcheggiato l’auto lasciandola a folle, non si è accorto che non aveva tirato bene il freno, poi è sceso per raggiungere i militari. L’auto però, sfrenata, si è messa in movimento e a causa della pendenza del terreno ha preso velocità travolgendo gli uomini in divisa. Tanto spavento, ma fortunatamente i tre hanno riportato ferite lievi. Sul posto è intervenuta comunque l’ambulanza del 118.