Terracina, sorvegliato speciale si incatena all’ingresso del Comune: “I servizi sociali non mi assistono”

TERRACINA – Si è incatenato all’ingresso del palazzo comunale impedendo l’ingresso dei dipendenti. E’ così che i carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato ieri pomeriggio un ragazzo di 29 anni originario di Terracina già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per 3 anni. Una protesta inscenata legandosi al corrimano dell’accesso utilizzato oltre che dal personale, anche dal pubblico. Il giovane protestava per non essere adeguatamente essere assistito economicamente dai servizi sociali.

I Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile dopo aver interrotto l’azione del 29enne, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per interruzione di un servizio pubblico.