Itri, sorpreso con 800 grammi di droga, arrestato un 38enne di Fondi

FONDI – Fermato per un controllo alla circolazione nel centro di Itri, un 38enne residente a Fondi è stato arrestato dai carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile di Formia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, sospettando che l’uomo potesse avere con sé della droga, hanno deciso per una perquisizione personale ottenendo riscontro positivo e successivamente hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo ulteriore stupefacente. Sotto sequestro sono finiti 675 grammi di marijuana e 70 di hashish oltre a materiale vario per il peso e il confezionamento della droga: un bilancino di precisione, 2 coltelli usati per tagliare lo stupefacente, e bustine termosaldate.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato dichiarato in arresto e portato nella Casa Circondariale di Latina come disposto dall’ Autorità Giudiziaria di Latina.