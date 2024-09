A Terracina sarà garantita l’assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa

TERRACINA – Sarà garantita a Terracina l’assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per l’anno scolastico 2024-2025 in favore degli alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio. A maggio scorso, infatti, a seguito di un apposito approfondimento sul miglior utilizzo delle risorse disponibili, e anche in considerazione della ripartizione delle competenze tra le diverse amministrazioni locali, la Regione Lazio ha ricondotto alla competenza dei Comuni l’assistenza CAA all’autonomia e alla comunicazione personale non solo nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali, ma anche nella scuola pubblica e paritaria dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado, mantenendo come propria competenza esclusivamente la gestione del servizio nell’ambito del solo ciclo scolastico di istruzione superiore secondaria di secondo grado. Da subito l’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso, attraverso un dialogo costruttivo e responsabile, con le dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio Comunale, che è partito con la comunicazione dei dati degli alunni che per l’anno scolastico 2023/2024 hanno usufruito delle metodiche di CAA così da consentire anche per il prossimo anno scolastico la realizzazione degli interventi per l’inclusione scolastica. Considerato che la stessa Regione ha assegnato al Comune di Terracina un contributo complessivo di € 36.937,69 per l’anno 2024 e di € 6.156,28 per l’anno 2025, l’Amministrazione ha deciso di impegnare un’ulteriore somma pari a 62 mila euro che servirà per assicurare il servizio anche per il prossimo anno scolastico.

«Una scelta fortemente voluta, giusta, doverosa e di buon senso da parte nostra. Gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità costituiscono un servizio indispensabile alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l’autonomia personale. Per questo ci siamo immediatamente attivati per rispondere in modo tempestivo. Come amministrazione siamo sempre pronti a fornire il nostro contributo a supporto delle categorie fragili», ha dichiarato l’Assessore alla Scuola e ai Servizi Sociali Sara Norcia.

«La nostra attenzione sull’istruzione è stata sempre massima, così come per i fragili. Per questo abbiamo immediatamente trovato una risposta all’esigenza che si è venuta a creare, per garantire a tutti il diritto allo studio e alla scuola nella forma migliore possibile», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.