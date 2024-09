Ruggero Tita, dall’ oro olimpico all’America’s Cup su Luna Rossa

GAETA – Dopo il secondo oro olimpico, vinto a Parigi in coppia con Caterina Banti, è cominciata l’avventura in America’s Cup su Luna Rossa per il timoniere Ruggero Tita: «Nessuno merita questa coppa più di noi – ha dichiarato il velista 32enne delle Fiamme Gialle di Gaeta al Corriere della Sera – Mi sento nello stato di forma più alto della carriera, ho vinto il secondo oro olimpico consecutivo, non potrei stare meglio. Sono a disposizione dello skipper Sirena». Tita è uno dei quattro timonieri a disposizione per i cambi a bordo dell’Ac75 Prada-Pirelli.

Nel team di Luna Rossa per la terza volta c’è anche l’ex canottiere olimpico di Priverno, Romano Battisti nel ruolo di cyclor con altri tre atleti-velisti che, pedalando, alimentano i sistemi idraulici che permettono ai trimmer di regolare vele e albero.