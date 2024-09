Premio Invictus al miglior libro di sport: è il giorno della finalissima

LATINA – Si terrà giovedì 12 settembre (con inizio alle 18.30), a Palazzo Caetani a Cisterna la finalissima del Premio Letterario Sportivo Invictus 2024. Nel corso della serata sarà proclamato il vincitore della quinta edizione del premio selezionato, insieme allo Strega e ai Lucca Comics, per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte. Saranno premiati nell’occasione anche gli atleti dell’anno, che saranno l’opposto francese campione olimpico a Parigi 2024, atleta del Cisterna Volley, Theo Faure, e la cinque volte campionessa paralimpica di tiro con l’arco Paola Fantato. Ambasciatrice dell’edizione 2024, la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto.

A scegliere il vincitore sarà la giuria presieduta dal bicampione olimpico Davide TizzanoLa mattina del 12 settembre alle 11.00 al Castello di Sermoneta ci sarà il convegno dal titolo “Oltre la competizione sportiva. La forza dello storytelling sportivo” organizzato in collaborazione con il CONI e l’Assessorato allo sport della Regione Lazio .

Nella corte di Palazzo Caetani a Cisterna presenti gli autori della cinquina finalista, la giuria decreterà il vincitore tra: “La piuma del ghetto” di Antonello Capurso per Gallucci Editore; “Ci alleniamo anche se piove” di Andrea Masciaga e Gianluca Bavagnoli per Rizzoli; “Drazen Petrovic” di Lorenzo Iervolino per 66thand2nd; “Il mio calcio furioso e solitario” di Walter Sabatini per Edizioni Piemme; “La forma dei sogni” di Andrej Longo per Sellerio Editore.

L’11 settembre nell’ambito del premio Extra Invictus, sono state intanto assegnate le menzioni d’onore a RAI RADIO 1 SPORT: “Lebron James e l’America” di Simone Marcuzzi per 66thand2nd.

CORRIERE DELLO SPORT: “Dream Games: il mio viaggio fra partite leggendarie ed eroi che hanno scritto la storia del Basket” di Alessandro Mamoli per Rizzoli. TUTTOSPORT: “Giocare come Dio comanda: Enzo Bearzot, ritratto intimo” di Giacomo Moccetti per Battaglia Editore. SPORTITALIA: “Luciano Spalletti: il vincente” di Enzo Bucchioni per Tea Libri. NETWEEK: “Se cadono tutti vinco io. Dino Zandego: cento storie vere al 90%” di Marco Pastonesi per Ediciclo Editore. GUERIN SPORTIVO: “Un sogno a cinque cerchi” di Maria Cristina Pasqualetto per

Albatros. LIBEREMENTI: “Kvaradona: un miracolo georgiano” di Emanuele Giulianelli per SportPlus.