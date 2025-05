Aprilia, 44enne di Latina arrestato con una pistola e quattro colpi cal. 7,65. Sull’arma esami balistici

LATINA – Un uomo residente a Latina è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia per il reato di detenzione abusiva di arma alterata. L’operazione nell’ambito delle indagini sui recenti fatti di cronaca che hanno rialzato l’attenzione sulla città del nord pontino.

I Carabinieri lo hanno fermato durante un servizio di perlustrazione in via Toscanini, mentre il 44enne, già noto alle forze dell’ordine, era alla guida della sua auto dove viaggiava anche una seconda persona. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale, ma è nell’auto che i militari hanno trovato una pistola scacciacani priva di matricola, alterata e munita di serbatoio contenente 4 colpi calibro 7,65. Ulteriori accertamenti hanno permesso di riscontrare come l’arma fosse nella esclusiva disponibilità del conducente che è stato portato in carcere.

Le indagini proseguono per capire se possa essere stata proprio quest’arma a sparare in occasione delle recenti intimidazioni.