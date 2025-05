Cimitero di Latina invaso dai piccioni, uomo scivola su una striscia di guano

LATINA – Le condizioni del cimitero di Latina peggiorano di mese in mese. Non sono una novità le scale di accesso chiuse e ferri arrugginiti lasciati scoperti, anzi sono una consuetudine cui gli utenti si stanno assuefacendo. Anche l’ordinaria pulizia e manutenzione però sta peggiorando, e nei giorni scorsi un uomo è scivolato rovinosamente su una striscia di guano causato dalla presenza di piccioni, e rischiando di battere la nuca. Il pavimento non viene pulito da tempo, e in alcuni punti si è riempito di escrementi ed è diventato scivoloso, con ovvie conseguenze.

Un problema, quello del marmo sdrucciolevole, che si verifica ricorrentemente anche quando piove, a causa delle molte infiltrazioni d’acqua dal soffitto. Ma per quello sono stati affissi cartelli di pericolo, come se bastasse.

L’uomo è riuscito ad rialzarsi da solo e apparentemente non ha riportato danni, a parte una gran botta, ma il rischio che qualcuno si faccia male, nelle condizioni in cui ormai versa la struttura comunale, è sempre in agguato.