Cori, controlli contro il caporalato: multa da 7.800 euro a un agricoltore

Cori – Proseguono i controlli dei Carabinieri contro il fenomeno del caporalato nel territorio pontino. Lo scorso 8 maggio, i militari della Stazione di Cori, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno eseguito quattro ispezioni nell’ambito di un’attività mirata alla tutela dei diritti dei lavoratori. Tre dei controlli hanno riguardato aziende agricole del territorio, nelle quali non sono state rilevate irregolarità. Durante un ulteriore intervento, però, i Carabinieri hanno individuato due cittadini di origine bengalese intenti a lavorare in un campo. Gli accertamenti successivi hanno chiarito che i due operavano per conto di un privato cittadino, e non nell’ambito di un’azienda agricola. Approfondite verifiche hanno portato alla luce la mancanza del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per legge in materia di sicurezza sul lavoro. L’uomo è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato con un’ammenda di circa 7.800 euro.