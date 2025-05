Detenzione di materiale pedopornografico: nuova condanna per l’ex prof Frateschi

Un’altra condanna per Alessandro Frateschi, 51 anni, ex professore di religione al Liceo Scientifico Majorana di Latina ed ex diacono. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma lo ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione, con rito abbreviato, per detenzione di materiale pedopornografico. La sentenza arriva a seguito di un’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Latina che, il 21 aprile 2023, avevano effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo. Sul materiale informatico sequestrato — computer, hard disk e dispositivi vari — gli investigatori avevano rinvenuto migliaia di immagini e video a contenuto sessuale raffiguranti minorenni. La procura aveva contestato anche l’ingente quantità del materiale detenuto, aggravante prevista dalla legge. Nel corso dell’udienza, Frateschi ha cercato di difendersi sostenendo che quei file sarebbero stati scaricati involontariamente tramite download automatici mentre navigava su siti di incontri per adulti. Una tesi che però non ha convinto il giudice, che ha inflitto una pena inferiore ai due anni richiesti dall’accusa, rappresentata dal pm Vittoria Bonfanti. Questa nuova condanna si aggiunge a quella ben più pesante pronunciata lo scorso luglio, quando Frateschi è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata su un minorenne e di tentata violenza nei confronti di altri studenti. Secondo quanto ricostruito dalla procura, l’ex docente avrebbe abusato del suo ruolo nella scuola per instaurare rapporti confidenziali con gli alunni, per poi proseguire le interazioni su social network con contenuti a sfondo sessuale. Per questi fatti, Frateschi è stato condannato a 12 anni di reclusione.