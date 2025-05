LATINA – Grave incidente a Latina in Via Volturno in zona Stadio Francioni tra una moto ed un’auto. Il motociclista in sella ad una Yamaha è rimasto gravemente ferito nello scontro avvenuto con una Renault. Il motociclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale e il 118.