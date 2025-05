Incidente stradale in via dei Monti Lepini: coinvolta una bici elettrica

Traffico rallentato questa mattina in via dei Monti Lepini, a Latina, all’altezza del mercato ortofrutticolo. Un incidente stradale si è registrato intorno alle 9 e ha coinvolto una bici elettrica. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza per prestare le prime cure sul posto e trasportare il ferito in ospedale. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. L’episodio ha causato rallentamenti e traffico intenso lungo il tratto stradale interessato, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito.