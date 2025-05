Fondi, a fuoco un chiosco in fase di allestimento

I Carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti nella mattinata di ieri sul lungomare, a seguito di una segnalazione al 112, per un incendio che ha coinvolto un chiosco in fase di allestimento. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, avevano parzialmente distrutto la struttura in legno. L’incendio è stato domato grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire l’origine del rogo e accertare eventuali responsabilità.