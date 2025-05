Aprilia, 30enne tenta la fuga, sperona l’auto dei Carabinieri e viene arrestato

Tenta la fuga, sperona l’auto dei Carabinieri e viene arrestato: un 30enne di Velletri è finito in manette per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, riciclaggio e danneggiamento aggravato. La scorsa notte, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari della Stazione di Aprilia hanno notato l’uomo a bordo di uno scooter. Alla vista della pattuglia, il 30enne ha cercato di eludere il controllo dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha speronato l’auto dei Carabinieri, causando danni al mezzo. Nonostante il tentativo di allontanarsi nuovamente sterzando bruscamente e cadendo a terra, l’uomo si è rialzato e ha provato a scappare a piedi, ma è stato bloccato nei pressi di un’abitazione, opponendo resistenza e causando lievi lesioni a un militare. I successivi accertamenti hanno rivelato che lo scooter era stato rubato lo scorso 18 aprile a Lanuvio e che la targa era stata alterata con un pennarello. Arrestato in flagranza, il trentenne – già noto alle forze dell’ordine – è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo.