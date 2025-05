Grave incidente sulla Pontina in località Porto Badino, motociclista elitrasportato a Roma

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 148 “Pontina”, nel territorio di Terracina, in località Porto Badino, all’altezza del chilometro 104,800. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto e un’autovettura. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in eliambulanza in un ospedale della Capitale, a causa delle gravi ferite riportate. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Terracina per i rilievi del caso, insieme al personale dell’Anas, che ha lavorato per ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza e la viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto di strada interessato è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, come comunicato da Anas, con segnaletica presente sul posto per guidare gli automobilisti.