Aprilia, clima di tensione e paura: cittadini e associazioni manifestano contro mafia e violenza

In un momento particolarmente delicato per la città di Aprilia, segnata da un’escalation di violenza, sparatorie e intimidazioni che hanno generato forte preoccupazione tra i cittadini, le associazioni del territorio scendono in piazza per ribadire con forza un messaggio di legalità, diritti e giustizia sociale. Sabato prossimo 17 maggio, al parco Falcone e Borsellino in via dei Mille, si terrà la prima manifestazione pubblica organizzata dal neonato Coordinamento per la Giustizia Sociale di Aprilia, nato come risposta all’operazione antimafia “Assedio” del 2024 e al commissariamento del Comune per condizionamenti mafiosi. Il Coordinamento, composto da associazioni, comitati, gruppi del terzo settore e cittadini, intende opporsi al pensiero mafioso e alle disuguaglianze sistemiche con un’azione culturale e civica condivisa. Nel corso del pomeriggio spazio alla tavola rotonda “Liberazione queer e salute mentale”, a seguire il dibattito “Mafie e Territorio” e per finire un concerto di musica.