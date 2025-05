Ha spaccato i vetri di furgone e auto della stessa persona, scoperto dopo 2 giorni

Latina: i Carabinieri denunciano un quarantenne per danneggiamento

Ha spaccato i cristalli dell’auto e di un furgone della stessa persona parcheggiati davanti la sua abitazione è stato scoperto, ma è in carcere già per altri reati. La denuncia da parte della vittima era scattata il 6 maggio quando l’uomo si è accorto di quanto accaduto. Ieri i carabinieri al termine delle indagini sono risaliti all’autore, un 40enne del posto, e lo hanno rintracciato. L’uomo è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Latina per altri motivi.