Auto in fiamme ad Aprilia, trovato l’innesco

APRILIA – Auto in fiamme ad Aprilia, si indaga sull’ipotesi dolosa. I Carabinieri sono intervenuti per l’incendio dell’auto di proprietà di un 37enne del posto, già noto alle forze di polizia. Nonostante le fiamme fossero state già domate dal proprietario, i Carabinieri di Aprilia durante il sopralluogo insieme ai Vigili del Fuoco, hanno ritrovato un innesco, che lascia pensare alla matrice dolosa. Indagini in corso