Treni, tra Monte San Biagio e Priverno problemi all’alimentazione dei treni

LATINA – Dalle ore 12:40 sulla linea Roma – Napoli via Formia la circolazione ferroviaria è rallentata tra Monte S. Biagio e Priverno per accertamenti sulla linea. I treni potranno subire rallentamenti fino a 40 minuti, seguiranno aggiornamenti.

Problemi sullo stesso tratto si erano registrati anche nella serata di ieri giovedì 8 maggio intorno alle 20,30 con sospensione della linea Roma – Napoli via Formia, fino alle tre del mattino, per