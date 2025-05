Latina, minaccia i genitori per soldi da spendere in droga: finisce in carcere

LATINA – Nuovi guai per un uomo già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza familiare legati alla tossicodipendenza. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza del Gip di Latina che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare: dagli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, si è passati alla custodia in carcere. L’uomo, in passato già detenuto e poi ai domiciliari per comportamenti aggressivi nei confronti dei genitori, aveva ottenuto una misura più lieve dopo aver promesso di avviare un percorso terapeutico, mai intrapreso. Tornato in libertà, ha ripreso a minacciare e aggredire i familiari per ottenere denaro con cui acquistare stupefacenti. In seguito alla denuncia delle vittime, la Procura ha chiesto e ottenuto l’applicazione degli arresti domiciliari o, in assenza di una residenza idonea, il trasferimento in carcere. La Squadra Mobile lo ha quindi condotto in cella.