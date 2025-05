Sermoneta, 35enne va in escandescenza al centro commerciale e aggredisce un carabiniere fuori servizio

Ha dato in escandescenza all’interno del centro commerciale di Sermoneta, aggredendo e minacciando un carabiniere libero dal servizio: per questo un uomo di 35 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato dai militari in flagranza di reato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati nella serata di ieri. Il 35enne ha iniziato a inveire contro il personale della sicurezza e i dipendenti della struttura, innescando momenti di tensione davanti a numerosi presenti. Tra questi, anche un carabiniere della stazione di Sermoneta, libero dal servizio, che ha cercato di intervenire per calmarlo. L’uomo però ha reagito con aggressività, minacciando e assalendo il militare. A quel punto sono stati richiesti rinforzi e sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina. Insieme al collega sono riusciti a bloccare l’aggressore, nonostante la forte resistenza opposta. Dopo l’arresto, il 35enne è stato condotto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia. L’arresto è stato convalidato nella giornata di oggi con rito direttissimo.